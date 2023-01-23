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18 минут назад

Студентов УрФУ, устроивших массовую драку в общежитии, доставили в суд Екатеринбурга

Ura.Ru

Екатеринбургские студенты, которые устроили массовую драку в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) имени Б.Н. Ельцина, доставлены в Ленинский районный суд. Об этом URA.RU сообщил источник в суде.

Устроивших массовую драку в российском общежитии студентов доставили в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Задержанных доставили в суд. Им вынесут приговор по статье о мелком хулиганстве», – сообщил собеседник агентства.

URA.RU обратилось в пресс-службу Ленинского районного суда.

«Они уже в суде, 10 человек. Рассматривать будем в течение дня», – подтвердили в пресс-службе.

Студенты устроили массовую драку в общежитии УрФУ в ночь с 20 на 21 января. Предположительно, в потасовке участвовали иностранцы, которые поссорились из-за громкой музыки. Очевидцы сообщали о ножевых ранениях у пострадавших, однако в полиции эту информацию опровергали. Силовики задержали восьмерых студентов, которым вменили мелкое хулиганство.

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