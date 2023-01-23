Житель Воронежа избил соседа-нудиста киянкой по голове

В Воронеже 23-летний местный житель избил своего 41-летнего соседа по коммунальной квартире из-за того, что тот ходил обнаженным в местах общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел в январе текущего года в доме на Солнечной улице. Молодого человека не устраивал внешний вид соседа, и однажды он решил предъявить ему свои претензии. В итоге между россиянами завязалась драка. На следующий день сожительница "нудиста" захотела примирить мужчин, и зашла к их соседу, который в тот момент распивал алкоголь со своими друзьями.

Спустя некоторое время в комнату к ним пришел и сожитель женщины, который устроил дебош и стал конфликтовать с соседом. Во время выяснения отношений молодой россиянин схватил резиновую киянку и избил ей мужчину. В результате пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой и сломанным черепом доставили в больницу.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Оказалось, оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности.