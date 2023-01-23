Участника переговорной делегации с Россией убили в машине СБУ

Участник делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев был убит в марте 2022 года в автомобиле Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил в воскресенье вечером в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

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"Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда сотрудники СБУ провели мероприятие по этому лицу. Этот факт зафиксирован в материалах расследования. Все остальное - следствие ведет Госбюро расследований. Я не имею права комментировать эту информацию, - заявил Буданов. - Давайте оценивать только факты. Вот они: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, не доезжая двухсот метров до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, а труп выбрасывают на улицу. Все".

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Буданов, уточнил, что Киреев являлся сотрудником разведки, не был шпионом, что он лично знает его с 2009 года. Кроме того, по словам Буданова, он "не ожидал таких действий СБУ против своего штатного сотрудника".

"Я имел разговор о Кирееве с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым, и тот ничего толком не смог объяснить", - подчеркнул глава ГУР, добавив, что лично знает людей, убивших Киреева.

"Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили, - это затянуть [переговорный] процесс [с Россией], чтобы выиграть время. Господин Киреев лично знал двух человек из переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", - отметил Буданов.

Убийство Киреева

5 марта 2022 года стало известно, что представители СБУ во время задержания застрелили в Киеве 45-летнего Дениса Киреева. Его якобы подозревали в государственной измене. Однако через несколько дней после этого Киреева похоронили как героя, а президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за "исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности".

Через несколько дней после убийства ГУР опровергло информацию о том, что Киреев был российским шпионом, и заявило, что он погиб при исполнении служебных обязанностей. 19 января 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что убийство Киреева было вызвано несогласованными действиями силовых структур.