Участника переговорной делегации с Россией убили в машине СБУ

Участник делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев был убит в марте 2022 года в автомобиле Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил в воскресенье вечером в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).
"Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда сотрудники СБУ провели мероприятие по этому лицу. Этот факт зафиксирован в материалах расследования. Все остальное - следствие ведет Госбюро расследований. Я не имею права комментировать эту информацию, - заявил Буданов. - Давайте оценивать только факты. Вот они: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, не доезжая двухсот метров до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, а труп выбрасывают на улицу. Все".
Буданов, уточнил, что Киреев являлся сотрудником разведки, не был шпионом, что он лично знает его с 2009 года. Кроме того, по словам Буданова, он "не ожидал таких действий СБУ против своего штатного сотрудника".
"Я имел разговор о Кирееве с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым, и тот ничего толком не смог объяснить", - подчеркнул глава ГУР, добавив, что лично знает людей, убивших Киреева.
"Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили, - это затянуть [переговорный] процесс [с Россией], чтобы выиграть время. Господин Киреев лично знал двух человек из переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", - отметил Буданов.
5 марта 2022 года стало известно, что представители СБУ во время задержания застрелили в Киеве 45-летнего Дениса Киреева. Его якобы подозревали в государственной измене. Однако через несколько дней после этого Киреева похоронили как героя, а президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за "исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности".
Через несколько дней после убийства ГУР опровергло информацию о том, что Киреев был российским шпионом, и заявило, что он погиб при исполнении служебных обязанностей. 19 января 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что убийство Киреева было вызвано несогласованными действиями силовых структур.
17 июля 2022 года Зеленский подписал указы об отстранении от исполнения обязанностей Баканова. Президент заявил, что это решение связано с многочисленными фактами госизмены сотрудников ведомства.