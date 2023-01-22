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25 минут назад

В Ленинградской области задержали мужчину по подозрению в убийстве и расчленении знакомого

RT на русском

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявила, что сотрудники полиции задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении человека.

В Ленинградской области задержали мужчину по подозрению в убийстве и расчленении знакомого
Фото: 

Об этом сообщает РИА Новости.

«В одном из домов в деревне Кальтино задержали находящегося в гостях в состоянии алкогольного опьянения 55-летнего мужчину», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что ранее в полицию поступило заявление, что в бане у частного дома на проспекте Некрасова во Всеволожске было обнаружено расчленённое тело в нескольких пакетах. Погибшим являлся 38-летний житель Всеволожска.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

Летом 2022 года следователи заявили о задержании в Башкирии подозреваемого в жестоком убийстве инвалида.

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