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12 минут назад

Россиянку обязали выплатить 800 тысяч рублей в пользу Louis Vuitton

Майк Габриелян

Жительницу Владивостока будут судить в РФ за причинение ущерба компании Louis Vuitton, которая ушла из России и отказывалась продавать россиянам товары за границей. Об уголовном деле сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянка получила уголовное дело за покупки Louis Vuitton
Фото: СоцсетиСоцсети

По данным канала, 30-летняя Анна заказала пять сумок и четыре пары туфель в интернет-бутике в Турции, где продаются реплики известных модных домов. Все это обошлось ей в 797 тысяч рублей.

Однако таможенники Пулково изъяли все товары, ссылаясь на закон о запрете на ввоз подделок Louis Vuitton.

По их мнению, россиянка «нанесла ущерб» холдингу LVMH и его владельцу - самому богатому человеку в мире — Бернару Арно. Анну обязали выплатить в пользу LVMH 797 тысяч рублей.

«Несмотря на то, Louis Vuitton ушёл из России и не обслуживал её граждан за рубежом, бренд у нас защищён. До сих пор находится в таможенном реестре, который запрещает ввоз подделок», - пишет Mash.

Против женщины завели уголовное дело, но она пытается его оспорить.

В апреле прошлого года сообщалось, что входящие в состав холдинга LVMH бренды — Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Bulgari —не только ушли из РФ, но и отказываются продавать товары россиянам за границей.

Происшествия,Бернар Арно,Louis Vuitton,
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