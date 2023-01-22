Россиянка получила уголовное дело за покупки Louis Vuitton

Жительницу Владивостока будут судить в РФ за причинение ущерба компании Louis Vuitton, которая ушла из России и отказывалась продавать россиянам товары за границей. Об уголовном деле сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Соцсети Соцсети

По данным канала, 30-летняя Анна заказала пять сумок и четыре пары туфель в интернет-бутике в Турции, где продаются реплики известных модных домов. Все это обошлось ей в 797 тысяч рублей.

Однако таможенники Пулково изъяли все товары, ссылаясь на закон о запрете на ввоз подделок Louis Vuitton.

По их мнению, россиянка «нанесла ущерб» холдингу LVMH и его владельцу - самому богатому человеку в мире — Бернару Арно. Анну обязали выплатить в пользу LVMH 797 тысяч рублей.

«Несмотря на то, Louis Vuitton ушёл из России и не обслуживал её граждан за рубежом, бренд у нас защищён. До сих пор находится в таможенном реестре, который запрещает ввоз подделок», - пишет Mash.

Против женщины завели уголовное дело, но она пытается его оспорить.