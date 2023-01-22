Россиянка получила уголовное дело за покупки Louis Vuitton

Жительница Владивостока заказала из-за границы продукцию люксового бренда Louis Vuitton и получила уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, 30-летняя россиянка сделала покупки на 797 тысяч рублей в бутике в Турции, где продаются реплики известных модных домов. Она заказала пять сумок и четыре пары туфель. Однако работники таможенной службы аэропорта Пулково заметили подделку и изъяли продукцию, ссылаясь на закон о запрете ввоза реплики в страну.

Таким образом, россиянку обязали возместить ущерб Louis Vuitton и выплатить 797 тысяч рублей. Уточняется, что женщина решила оспорить заведенное на нее уголовное дело.