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16 минут назад

В Сочи загорелся двухэтажный жилой дом

Майк Габриелян

В Сочи загорелся двухэтажный дом в Хурмовом переулке (Адлерский район). Огонь распространился на площади в несколько сотен кв.м. Об этом сообщает МЧС по Краснодарскому краю.

Известно, что источник возгорания находился на крыше.

«В 14:57 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание кровли 2-х этажного жилого дома», - говорится в сообщении спасателей.

К ликвидации пожара привлечено 16 человек личного состава, 4 единицы техники.

Сейчас пожар в Хурмовом переулке локализован на площади 870 кв.м. Информации о пострадавших пока нет.

Кадры с места пожара опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

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