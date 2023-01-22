В Сочи загорелся двухэтажный жилой дом

В Сочи загорелся двухэтажный дом в Хурмовом переулке (Адлерский район). Огонь распространился на площади в несколько сотен кв.м. Об этом сообщает МЧС по Краснодарскому краю.
Известно, что источник возгорания находился на крыше.
«В 14:57 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание кровли 2-х этажного жилого дома», - говорится в сообщении спасателей.
К ликвидации пожара привлечено 16 человек личного состава, 4 единицы техники.
Сейчас пожар в Хурмовом переулке локализован на площади 870 кв.м. Информации о пострадавших пока нет.
Кадры с места пожара опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».