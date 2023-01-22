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1 час назад

Убийца провел в одиночной камере почти 45 лет и установил мировой рекорд

Lenta.ru

Серийный убийца из Великобритании провел в одиночной камере с кроватью из бетонной плиты 16,4 тысячи дней (почти 45 лет) и установил мировой рекорд. Об этом сообщает Daily Mirror.

Убийца провел в одиночной камере почти 45 лет и установил рекорд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

69-летний британец Роберт Модсли совершил первое убийство в 1974 году. Вскоре после этого он получил пожизненный срок и отправился в тюрьму. 28 июля 1978 года он убил двоих заключенных и после этого был изолирован. Поскольку заключенные и сотрудники тюрьмы отказывались встречаться с Модсли и взаимодействовать с ним, в 1983 году для него построили специальную камеру размером пять на четыре метра.

В этой комнате Модсли провел почти 45 лет в полном одиночестве. Однажды он просил завести попугая, но ему отказали. В 2000 году преступник также обращался с просьбой «разрешить ему умереть», но не получил положительного ответа. Бывший сокамерник Модсли назвал его одиночное заточение пыткой и осудил сотрудников тюрьмы за негуманное отношение к людям.

Ранее сообщалось, что в Непале выпустили из тюрьмы легендарного мошенника и серийного убийцу Чарльза Собраджа, известного под кличками Змей и Бикини-киллер. Верховный суд постановил освободить 78-летнего Собраджа, в последние 19 лет отбывавшего заключение в Катманду.

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