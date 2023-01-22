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43 минуты назад

"Врач" из Сирии обманул российскую пенсионерку на 1 млн рублей

Майк Габриелян

Мошенник, представившийся врачом из Сирии, обманул 71-летнюю московскую пенсионерку почти на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"Врач" из Сирии обманул российскую пенсионерку на 1 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

Женщина познакомилась с ним на сайте знакомств и пригласила его в Москву. Мужчина выглядел на фото импозантно и вдобавок понравился 90-летней маме пенсионерки. После этого мошенник принялся вымогать деньги под различными предлогами.

Он представился 65-летним сирийским врачом по имени Джошуаш Смит. Злоумышленник сначала заявил, что испытывает проблемы с проездом через Турцию, затем – через Белоруссию. Для «оформления нужных документов» пенсионерка отправила ему значительные суммы.

После этого Джошуаша якобы побили российские таможенники, которым также «не понравились его документы». Для подтверждения мужчина прислал фото, где он якобы избит, и снова попросил денег.

В совокупности в декабре пенсионерка Наталья Борисовна отправила мошеннику 870 тысяч рублей.

Только после этого она заподозрила неладное и написала заявление в полицию. Уже после этого Джошуаш «обещал скоро приехать», но попросил добавить ещё 10 тысяч на билет. Пенсионерка, несмотря на написанное в полицию заявление, снова выслала деньги.

Ранее мошенники похитили у оренбуржца 27 тысяч рублей и поблагодарили «за чай за сахар, за обогрев».

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