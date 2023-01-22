В Ленобласти задержали прятавшего расчлененные останки в бане мужчину

Во Всеволожске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого, расчленении его тела и сокрытия останков в бане, сообщается в Telergam-канале Mash на Мойке.

Фото: Телеграм-канал «Mash» Телеграм-канал «Mash»

Мужчина, подозреваемый в убийстве 38-летнего знакомого, отрицает обвинения в совершении преступления. Он сказал, что в конце 2022 года он, погибший и их подруга Светлана выпивали дома у женщины. Во время застолья между ней и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого она ударила мужчину ножом. От полученных травм он скончался на месте. После этого женщина расчленила его тело.

Подозреваемый утверждает, что согласился помочь подруге только избавиться от останков. Они сложили части тела в пакет и спрятали под ковром в бане.

Уточняется, что Светлана умерла 20 января 2023 года. К ее родственникам пришел подозреваемый и рассказал о совершении преступления, после чего были найдены останки в бане.

Напомним, в середине января 2023 года в правоохранительные органы обратилась женщина. Она рассказала, что подозревает своего отчима в убийстве. После смерти ее матери мужчина остался жить в бане, по неизвестной причине он не дал падчерице забрать оттуда свои вещи. Общие знакомые рассказали женщине, что ее отчим признался им в убийстве человека и расчленении его тела, а также он назвал место погребения останков.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в бане три пакета, в которых лежали останки.