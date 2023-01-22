Неизвестный открыл стрельбу по толпе в США, есть жертвы

Близ Лос-Анджелеса неизвестные открыли огонь во время празднования Китайского нового года. Есть «многочисленные жертвы». Инцидент произошел в городе Монтерей-парк, недалеко от пересечения Гарви и Гарфилд-авеню, пишет Los Angeles Times.

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Тысячи людей собрались в субботу на лунный новогодний фестиваль в Монтерей-парке, который считается одним из крупнейших в регионе. Толпы людей покупали китайскую еду и украшения.

Стрельба произошла после 10 часов вечера. Сообщается, что подробностей пока немного, неизвестно точное количество погибших и пострадавших.

На видео в социальных сетях видно, как полиция и пожарные патрулируют территорию на Гарви-авеню и оказывают помощь пострадавшим.

Газета приводит комментарий 27-летнего Джона, который живет недалеко от места стрельбы. Домой он вернулся около 10 часов вечера. и слышал около 4-5 выстрелов. Затем он услышал, как по улице «загрохотали» полицейские машины. Он спустился вниз около 23:20. чтобы узнать, произошла ли стрельба на фестивале Лунного Нового года.

«Я сразу встревожился, поскольку знал, что люди массово празднуют Лунный Новый год», - сказал очевидец.

Он подошел к месту стрельбы и увидел, как одного человека кладут на носилки. У другого человека была повязка на руке.

По неподтвержденным данным, погибли 10 человек, еще как минимум 16 получили ранения.