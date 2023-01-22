В городе Алеппо в Сирии обрушился жилой дом. По данным радиостанции Sham FM, в результате инцидента погибли не менее десяти человек.

Отмечается, что обрушение дома произошло в районе Шейх-Максуд. Три человека числятся пострадавшими. Радиостанция добавляет, что под завалами могут находиться порядка 30 человек. В настоящее время идет операция по их спасению.