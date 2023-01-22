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21 минуту назад

На открытой Си Цзиньпином ГЭС в Эквадоре появились тысячи трещин

Lenta.ru

На гидроэлектростанции (ГЭС) Coca Codo Sinclair в Эквадоре, построенной при помощи Китая, появились тысячи трещин, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на инженеров.

На открытой Си Цзиньпином ГЭС в Эквадоре появились тысячи трещин
Фото: WikipediaWikipedia

У них есть опасения, что ГЭС может выйти из строя.

«Мы можем потерять все. И мы не знаем, произойдет ли это завтра или через шесть месяцев», — заявил инженер из Университета Святого Франциска в Кито Фабрисио Йепес.

С момента ввода ГЭС в эксплуатацию эквадорские энергетики обнаружили в турбинах более 17 тысяч трещин, они винят в этом бракованную сталь, поставленную из Китая.

Coca Codo Sinclair — крупнейшая в Эквадоре ГЭС, которая расположена на реке Амазонка в провинции Напо. Ее стоимость — 2,7 миллиарда долларов. Строительство ГЭС шло шесть лет, работы вела китайская компания Sinohydro. Это крупнейший инфраструктурный проект для страны.

Планировалось, что после начала эксплуатации мощность станции будет около 1,5 тысячи мегаватт, что должно покрыть больше половины потребности Эквадора в электроэнергии. ГЭС запустили в 2016 году, на ее открытие в страну приезжал глава КНР Си Цзиньпин. Издание отмечает, что дефекты обнаружены и на других инфраструктурных проектах в разных странах, в которые инвестировал Китай.

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