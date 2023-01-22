На открытой Си Цзиньпином ГЭС в Эквадоре появились тысячи трещин

На гидроэлектростанции (ГЭС) Coca Codo Sinclair в Эквадоре, построенной при помощи Китая, появились тысячи трещин, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на инженеров.

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У них есть опасения, что ГЭС может выйти из строя.

«Мы можем потерять все. И мы не знаем, произойдет ли это завтра или через шесть месяцев», — заявил инженер из Университета Святого Франциска в Кито Фабрисио Йепес.

С момента ввода ГЭС в эксплуатацию эквадорские энергетики обнаружили в турбинах более 17 тысяч трещин, они винят в этом бракованную сталь, поставленную из Китая.

Coca Codo Sinclair — крупнейшая в Эквадоре ГЭС, которая расположена на реке Амазонка в провинции Напо. Ее стоимость — 2,7 миллиарда долларов. Строительство ГЭС шло шесть лет, работы вела китайская компания Sinohydro. Это крупнейший инфраструктурный проект для страны.