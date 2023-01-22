Жительница Грузии три месяца ходила с ножницами в животе

Жительница Грузии три месяца ходила с ножницами в брюшной полости из-за ошибки хирурга, сообщает телеканал «Имеди».

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Инцидент произошел в Тбилиси, когда после операции в медицинском центре имени Мардалеишвили девушка пожаловалась на более сильную боль.

Почему она три месяца терпела боль — не уточняется, но на рентгене у нее в брюшной полости, в месте проведения операции, были найдены хирургические ножницы. В ходе экстренной операции посторонний предмет был извлечен.

Руководство клиники принесло извинения и пообещала пострадавшей наказать не только оперировавшего ее три месяца назад хирурга, но и весь присутствовавший на операции медицинский персонал.

Это не уникальный случай — в 2022 году стало известно, что жительница Бангладеш 20 лет жила с постоянной болью в животе, пока врачи не узнали причину.