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52 минуты назад

СМИ: в Днепре пьяный мужчина жонглировал гранатами и расстрелял частный дом

Газета.Ru

В украинском городе Днепр пьяный мужчина жонглировал гранатами, а потом расстрелял частный дом из автоматического оружия. Об этом сообщает Telegram-канал издания "Страна.ua" со ссылкой на региональные СМИ.

В Днепре пьяный мужчина жонглировал гранатами и расстрелял частный дом
Фото: Телеграм-канал «ГУ МВД Херсонской области»Телеграм-канал «ГУ МВД Херсонской области»

Инцидент произошел на улице Житомирская. В результате стрельбы были повреждены строение и припаркованный автомобиль. Как рассказал очевидцы, мужчина "просто шел по улице и жонглировал гранатами".

"[Он] был нетрезвый, очень нетрезвый, что-то бормотал. После чего в какой-то момент он начал стрелять", - приводит слова очевидца канал.

Спустя некоторое время на место происшествия приехало большое количество полицейских и задержали стрелка. По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области военный бросил гранату в оппонентов во время массовой драки в кафе.

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