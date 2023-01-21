В Днепре пьяный мужчина жонглировал гранатами и расстрелял частный дом

В украинском городе Днепр пьяный мужчина жонглировал гранатами, а потом расстрелял частный дом из автоматического оружия. Об этом сообщает Telegram-канал издания "Страна.ua" со ссылкой на региональные СМИ.

Фото: Телеграм-канал «ГУ МВД Херсонской области» Телеграм-канал «ГУ МВД Херсонской области»

Инцидент произошел на улице Житомирская. В результате стрельбы были повреждены строение и припаркованный автомобиль. Как рассказал очевидцы, мужчина "просто шел по улице и жонглировал гранатами".

"[Он] был нетрезвый, очень нетрезвый, что-то бормотал. После чего в какой-то момент он начал стрелять", - приводит слова очевидца канал.

Спустя некоторое время на место происшествия приехало большое количество полицейских и задержали стрелка. По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.