Под Петербургом нашли части тела в четырех пакетах

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«21 января 2023 года в бане, расположенной на территории частного дома в городе Всеволожск Ленинградской области обнаружены отчлененные фрагменты тела в четырёх пакетах», - говорится в сообщении следователей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Всеволожск.

Издание 47news пишет, что фрагменты тела нашла жительница Петербурга в бане у родственника.

Звонок в дежурную часть поступил накануне около двух часов дня. Заявительница рассказала о том, что в бане ее дома во Всеволожске лежат пакеты с частями тела.

Приехавшие полицейские нашли два полиэтиленовых пакета и сверток из простыни. Внутри были фрагменты трупа.

Женщина пояснила, что в доме живет ее дальний родственник. Он якобы просил ее помочь спрятать останки, но она отказалась. Тогда мужчина заявил, что «живым не сдастся».