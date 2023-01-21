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36 минут назад

Трабер простил ударившего его на борту самолета врача Анвара Ниязова

Илья Родин

Предприниматель Илья Трабер принял извинения врача Анвара Ниязова, с которым у него произошла потасовка в самолете, рассказал адвокат бизнесмена Игорь Сочиянц. Об этом пишет РБК.

Трабер простил ударившего его на борту самолета врача Анвара Ниязова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сочиянц уточнил, что к Траберу с просьбой простить сына обратилась мать Ниязова.

«Он все-таки человек старой формации, правильной, и обращение матери не мог оставить без своей реакции», - подчеркнул юрист.

В связи с этим, адвокат отвез заявление о прекращении дела в связи с примирением сторон. Дело было прекращено, врача освободили из СИЗО «Кресты».

Напомним, что инцидент между 72-летним Трабером и 35-летним Ниязовым произошел 24 ноября 2022 года на борту самолета «Аэрофлота». Мужчины оказались на соседних креслах, между ними возник словесный конфликт, который позднее перешел в потасовку.

В результате, бизнесмен получил несколько ударов «по голове, лицу и руке», у него был сломан палец. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью Ниязову грозило до пяти лет лишения свободы.

Происшествия,Илья Трабер,Аэрофлот,
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