В Дагестане возбудили дело по факту смерти мужчины в отделе полиции

В Дагестане возбудили уголовное дело после смерти задержанного в отделе полиции. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по республике.

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«По факту смерти в ночь с 20 на 21 января в отделе полиции Советского района УМВД России по Республике Дагестан мужчины возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении.

Дело возбудили по ч. 5 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего».

Сейчас следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Газета «Махачкалинские известия» со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана сообщает, что «телесные повреждения, нанесенные задержанному в отделе полиции в Махачкале, могли стать причиной его смерти».

Вечером 20 января в отдел полиции был доставлен 35-летний мужчина — он помог скрыться с места преступления 40-летнему гражданину, который возле дома №17 по улице М.Омарова в ходе конфликта несколько раз выстрелил из оружия в другого мужчину.

Было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной смерти.

Сейчас подразделение собственной безопасности МВД по Дагестану проводит проверку по факту неправомерных действий сотрудников. Материал передан в следственные органы.