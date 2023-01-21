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39 минут назад

Студенты УрФУ устроили потасовку

ТАСС

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) устроили потасовку в ночь на 21 января, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Студенты УрФУ устроили потасовку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сообщение о конфликте поступило накануне в отдел полиции 5 УМВД России по Екатеринбургу от сотрудников частного охранного предприятия. Оно зарегистрировано 21 января в 02:05 (00:05 мск). В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. Сколько человек участвовало в конфликте и есть ли пострадавшие он не уточнил.

Ранее в СМИ и социальных сетях появились публикации о том, что в ночь на 21 января в екатеринбургском общежитии № 2 УрФУ произошла потасовка между студентами, в которой приняли участие около 50 человек. По данным изданий, якобы в результате была сломана мебель и выбиты стекла.

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