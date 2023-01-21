В российском общежитии студенты устроили массовую драку

Сотрудники полиции проводят проверку из-за массовой драки студентов в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

По информации местных СМИ, словесная перепалка, которую начали иностранные студенты, переросла в драку, а после к ней присоединились их приятели, начавшие стучаться в комнаты к другим учащимся, непричастным к потасовке.

Вместе с этим агентство со ссылкой на данные из соцсетей пишет, что участники драки применяли в ходе конфликта огнетушители, электрошокеры и ножи.

«В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что данные о нанесении ножевого ранения пока не нашли подтверждения.