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38 минут назад

Полиция проводит проверку из-за массовой драки студентов в общежитии в Екатеринбурге

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Сотрудники полиции проводят проверку из-за массовой драки студентов в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге.

В российском общежитии студенты устроили массовую драку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

По информации местных СМИ, словесная перепалка, которую начали иностранные студенты, переросла в драку, а после к ней присоединились их приятели, начавшие стучаться в комнаты к другим учащимся, непричастным к потасовке.

Вместе с этим агентство со ссылкой на данные из соцсетей пишет, что участники драки применяли в ходе конфликта огнетушители, электрошокеры и ножи.

«В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что данные о нанесении ножевого ранения пока не нашли подтверждения.

Под Петербургом нашли части тела в четырех пакетах

В августе в МВД сообщили о госпитализации трёх человек после массовой драки в гостинице на Кубани.

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