В Новосибирске прохожего убила упавшая с чердака девушка

В Новосибирске случайный прохожий получил смертельные травмы при падении на него девушки. Об этом пишет портал НГС.
Отмечается, что трагедия произошла в пятницу, 20 января..
Очевидцы рассказали, что на их глазах на молодого человека, шедшего по улице перед ними, сверху упал «какой-то большой предмет».
Они подбежали к пострадавшему и обнаружили, что «странным предметом» была не подающая признаков жизни девушка.
По данным портала, молодой мужчина получил тяжелую травму, но к приезду скорой был в сознании, самостоятельно пытался встать.
Позднее врачи сообщили, что он скончался.
В полиции заявили, что женщина могла упасть с крыши. На чердаке они обнаружили мобильный телефон, который предположительно мог ей принадлежать.