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1 час назад

В Новосибирске прохожего убила упавшая с чердака женщина

Елена Прошина

В Новосибирске случайный прохожий получил смертельные травмы при падении на него девушки. Об этом пишет портал НГС.

В Новосибирске прохожего убила упавшая с чердака девушка
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что трагедия произошла в пятницу, 20 января..

Очевидцы рассказали, что на их глазах на молодого человека, шедшего по улице перед ними, сверху упал «какой-то большой предмет».

Стало известно о судьбе застрявших в воздушном шаре в Сочи туристах

Они подбежали к пострадавшему и обнаружили, что «странным предметом» была не подающая признаков жизни девушка.

По данным портала, молодой мужчина получил тяжелую травму, но к приезду скорой был в сознании, самостоятельно пытался встать.

Позднее врачи сообщили, что он скончался.

В полиции заявили, что женщина могла упасть с крыши. На чердаке они обнаружили мобильный телефон, который предположительно мог ей принадлежать.

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