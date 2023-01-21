В Новосибирске прохожего убила упавшая с чердака девушка

В Новосибирске случайный прохожий получил смертельные травмы при падении на него девушки. Об этом пишет портал НГС.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что трагедия произошла в пятницу, 20 января..

Очевидцы рассказали, что на их глазах на молодого человека, шедшего по улице перед ними, сверху упал «какой-то большой предмет».

Они подбежали к пострадавшему и обнаружили, что «странным предметом» была не подающая признаков жизни девушка.

По данным портала, молодой мужчина получил тяжелую травму, но к приезду скорой был в сознании, самостоятельно пытался встать.

Позднее врачи сообщили, что он скончался.