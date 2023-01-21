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1 час назад

Бравший заложников ради встречи с Бузовой «заминировал» ТЦ Нижневартовска

News.ru

О минировании трех торговых центров в Нижневартовске 19 января сообщил мужчина, который весной 2020 года захватил заложников в офисе Альфа-банка в Москве и требовал встречи с певицей Ольгой Бузовой, передает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В 2020 году мужчина был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. В марте 2022 года он закончил лечение и уехал в Нижневартовск, где был снова задержан.

Бравший заложников ради встречи с Бузовой «заминировал» российский ТЦ
Фото: 

Лжеминер, задержанный в Нижневартовске, — это захватчик заложников в офисе Альфа-банка в Москве весной 2020 года. Ранее по суду он был признан невменяемым и отправлен на лечение в психоневрологический диспансер, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчину зовут Алексей Барышников, ему 36 лет.

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Инцидент с удержанием заложников в московском банке произошел 23 мая 2020 года. Очевидцы отмечали, что захватчик находился в неадекватном состоянии. Мужчина периодически ходил из угла в угол и пил вино, одному из заложников даже удалось поговорить с ним.

Ранее в Сети опубликовали запись, на которой неадекватная жительница Саратова сначала оплевала в магазине девочку, ввязалась в драку с ее матерью, а на выходе из супермаркета толкнула в спину случайную покупательницу. МВД начали проверку по этому факту.

Происшествия,Алексей Барышников,Альфа-банк,
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