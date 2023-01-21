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1 час назад

Стало известно о судьбе застрявших в воздушном шаре в Сочи туристах

Lenta.ru

Застрявшие в воздушном шаре в Сочи туристы выбрались из летательного аппарата самостоятельно. Спасатели продолжают поиск пассажиров. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, передает «Интерфакс».

Стало известно о судьбе застрявших в воздушном шаре в Сочи туристах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спасатели спустились с вертолета на лесной массив. Пассажиры самостоятельно покинули корзину шара», — говорится в сообщении.

В отряде МЧС России уточнили, что установили телефонную связь с пилотом воздушного шара и ведется поиск людей с воздуха и земли. Вертолет МЧС улетел на дозаправку.

При этом, по данным Telegram-канала Kub Mash, у места крушения воздушного шара спасатели уже обнаружили двоих детей, однако поиски еще одного ребенка и взрослых продолжаются.

В субботу, 21 января, воздушный шар с шестью туристами застрял на дереве на горе в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. В корзине находились трое взрослых и трое детей. МЧС России направило к месту происшествия вертолет Ка-32 со спасателями.

Происшествия,МЧС России,
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