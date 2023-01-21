Стало известно о судьбе застрявших в воздушном шаре в Сочи туристах

Застрявшие в воздушном шаре в Сочи туристы выбрались из летательного аппарата самостоятельно. Спасатели продолжают поиск пассажиров. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, передает «Интерфакс».

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«Спасатели спустились с вертолета на лесной массив. Пассажиры самостоятельно покинули корзину шара», — говорится в сообщении.

В отряде МЧС России уточнили, что установили телефонную связь с пилотом воздушного шара и ведется поиск людей с воздуха и земли. Вертолет МЧС улетел на дозаправку.

При этом, по данным Telegram-канала Kub Mash, у места крушения воздушного шара спасатели уже обнаружили двоих детей, однако поиски еще одного ребенка и взрослых продолжаются.