В Кемерове охраннику оторвало пальцы петардой, которую пронес подросток

В Кемерово подросток поджег внутри кинотеатра петарду, которая взорвалась в руках у охранника. В результате происшествия мужчина потерял два пальца, сообщается в Telegram-канале 112.

По предварительной информации, 17-летний юноша пронес в здание кинотеатра «Юбилейный» петарду, а затем поджег ее. Это заметил охранник. Он схватил петарду и побежал на улицу, планируя выбросить ее на снег. Однако снаряд взорвался у него в руках.