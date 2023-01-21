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30 минут назад

В Кемерове охраннику оторвало пальцы петардой, которую пронес в кинотеатр подросток

Газета.Ru

В Кемерово подросток поджег внутри кинотеатра петарду, которая взорвалась в руках у охранника. В результате происшествия мужчина потерял два пальца, сообщается в Telegram-канале 112.

В Кемерове охраннику оторвало пальцы петардой, которую пронес подросток
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По предварительной информации, 17-летний юноша пронес в здание кинотеатра «Юбилейный» петарду, а затем поджег ее. Это заметил охранник. Он схватил петарду и побежал на улицу, планируя выбросить ее на снег. Однако снаряд взорвался у него в руках.

В результате инцидента охраннику оторвало два пальца. Подросток, пронесший в кинотеатр петарду, вызвал экстренные службы. Мужчину экстренно госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали юношу. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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