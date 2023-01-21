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1 час назад

Человек упал со строящегося здания в Москве и погиб

Мослента

Со строящегося здания на северо-западе Москвы упал и погиб человек, передает столичная прокуратура в субботу, 21 января.

Человек упал со строящегося здания в Москве и погиб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На строительном объекте на улице Зорге с высоты шестого этажа упал рабочий. Мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте координирует работу правоохранительных органов заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе фактов нарушения техники безопасности и охраны труда.

Ранее, в октябре прошлого года, на улице Зорге также упал рабочий с высоты 12-го этажа строящегося здания.

Происшествия,Евгений Архипов,
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