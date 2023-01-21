Российские школьники спалили автомобиль бизнесмена

Омские школьники по заказу неизвестного сожгли внедорожник ценой в 6 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД РФ по Омской области.

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Автомобиль «Рендж Ровер» сгорел около 3 ночи 19 января. Иномарка была припаркована во дворе жилого дома на улице Герцена. Сумма материального ущерба составила 6 млн рублей.

Сотрудники угрозыска сразу заподозрили поджог. Опрос жителей дома и владельца иномарки, записи уличных камер видеонаблюдения позволили установить личности подозреваемых.

«Первым по месту жительства на проспекте Мира задержан 17-летний житель Советского округа, чуть позже – 16-летний житель Чкаловского посёлка. Оба – школьники, ранее проблем с законом не имели», - сообщает полиция.

Отмечается, что подозреваемые «выполняли на возмездной основе поручение неизвестного заказчика». Школьники заранее запаслись перчатками и зажигалкой, приобрели две канистры с бензином.

Теперь им грозит лишение свободы до 5 лет. Личность заказчика поджога пока не установлена.