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13 минут назад

Расчлененное тело мужчины найдено у станции московского метро

Lenta.ruиещё 2

В Новой Москве найдено расчлененное тело мужчины. Об этом агентству «Москва» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Расчлененное тело мужчины найдено у станции московского метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, днем 20 января в лесу у станции метро «Прокшино» рядом с поселением Сосенское обнаружены останки: ноги, таз и позвоночник с частичными остатками мышечных отслоений.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, а также личность погибшего.

18 января сообщалось, что в Красносельском районе Петербурга собака во время прогулки по парку привела своего хозяина к пакету, в котором оказалась человеческая голова. Россиянин сообщил о находке в службу экстренного реагирования. На место происшествия выдвинулись криминалист и следователь. Других частей тела поблизости найдено не было. Пакет с головой находился под кустом и вмерз в лед. Для его извлечения были вызваны сотрудники МЧС.

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