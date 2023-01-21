Расчлененное тело мужчины найдено у станции московского метро

По его словам, днем 20 января в лесу у станции метро «Прокшино» рядом с поселением Сосенское обнаружены останки: ноги, таз и позвоночник с частичными остатками мышечных отслоений.

18 января сообщалось, что в Красносельском районе Петербурга собака во время прогулки по парку привела своего хозяина к пакету, в котором оказалась человеческая голова. Россиянин сообщил о находке в службу экстренного реагирования. На место происшествия выдвинулись криминалист и следователь. Других частей тела поблизости найдено не было. Пакет с головой находился под кустом и вмерз в лед. Для его извлечения были вызваны сотрудники МЧС.