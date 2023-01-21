Енот в буквальном смысле рухнул на головы депутатов городского совета в Акапулько (Мексика), сорвав заседание.
На опубликованном в Сети видео запечатлено, как члены совета города заседают в конференц-зале. В какой-то момент с потолочной панели внезапно упал енот. Испугавшееся животное побежало вокруг, а затем запрыгнуло на стол. Сделав еще пару кругов, енот выбежал в дверь. В зале в этот момент разносились крики женщин и смех мужчин.
Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл ещё в декабре, когда городской совет рассматривал бюджетный пакет на январь и февраль. Ратуша Акапулько расположена в огромном парке Папагайо, что делает здание идеальным местом для посещения енотами, бродящими по окрестностям. Неизвестно, как енот попал внутрь здания, не говоря уже о том, как он забрался под потолок.
Ранее «ГлагоL» сообщал, что в Волгоградской области наблюдают нашествие шакалов. На животных пожаловались сразу в нескольких сёлах под Волгоградом. Дикие хищники уничтожают не только «мелочь» в виде кур, гусей и индюков. Недосчитываются местные фермеры и овец, коз. Ущерб для людей, которые живут на земле тем, что сами же и вырастили, болезненный.