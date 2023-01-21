В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
42 минуты назад

Енот сорвал заседание городского совета Акапулько

ГлагоL

Енот в буквальном смысле рухнул на головы депутатов городского совета в Акапулько (Мексика), сорвав заседание.

На опубликованном в Сети видео запечатлено, как члены совета города заседают в конференц-зале. В какой-то момент с потолочной панели внезапно упал енот. Испугавшееся животное побежало вокруг, а затем запрыгнуло на стол. Сделав еще пару кругов, енот выбежал в дверь. В зале в этот момент разносились крики женщин и смех мужчин.

Медведь пришел к пожарным после пожара в его берлоге

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл ещё в декабре, когда городской совет рассматривал бюджетный пакет на январь и февраль. Ратуша Акапулько расположена в огромном парке Папагайо, что делает здание идеальным местом для посещения енотами, бродящими по окрестностям. Неизвестно, как енот попал внутрь здания, не говоря уже о том, как он забрался под потолок.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что в Волгоградской области наблюдают нашествие шакалов. На животных пожаловались сразу в нескольких сёлах под Волгоградом. Дикие хищники уничтожают не только «мелочь» в виде кур, гусей и индюков. Недосчитываются местные фермеры и овец, коз. Ущерб для людей, которые живут на земле тем, что сами же и вырастили, болезненный.

Происшествия,В мире,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители