Енот в буквальном смысле рухнул на головы депутатов городского совета в Акапулько (Мексика), сорвав заседание.

На опубликованном в Сети видео запечатлено, как члены совета города заседают в конференц-зале. В какой-то момент с потолочной панели внезапно упал енот. Испугавшееся животное побежало вокруг, а затем запрыгнуло на стол. Сделав еще пару кругов, енот выбежал в дверь. В зале в этот момент разносились крики женщин и смех мужчин.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл ещё в декабре, когда городской совет рассматривал бюджетный пакет на январь и февраль. Ратуша Акапулько расположена в огромном парке Папагайо, что делает здание идеальным местом для посещения енотами, бродящими по окрестностям. Неизвестно, как енот попал внутрь здания, не говоря уже о том, как он забрался под потолок.