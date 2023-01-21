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1 час назад

Тело мужчины обнаружили в машине на Битцевском проезде

Вечерняя Москва

На юге столицы было обнаружено тело мужчины в иномарке. Об этом стало известно в субботу, 21 января.

Тело мужчины обнаружили в машине на юге столицы
Фото: PixabayPixabay

Как уточняется, мужчина находился на заднем сиденье синей машины. Его голова была запрокинута, глаза открыты, на сигналы он не реагировал. Машина с телом находилась на парковке в районе дома № 7 Битцевском проезде.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает 360tv.ru.

Накануне на юго-востоке столицы в квартире одного из домов нашли тело женщины с множественными ножевыми ранениями. В совершении убийства подозревается муж погибшей. Его задержали.

Происшествия,Телеканал "360° Подмосковье",
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