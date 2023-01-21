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1 час назад

Россиянин и трое детей погибли при пожаре

Lenta.ru

Мужчина и три ребенка погибли при пожаре в частном доме в городе Слюдянка Иркутской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Россиянин и трое детей погибли при пожаре под Иркутском
Фото: ТАССТАСС

По информации ведомства, мужчина вышел из дома, оставив детей одних. Когда он вернулся, дом уже горел. Он попытался войти в горящий дом и спасти детей еще до приезда МЧС, но не смог.

Погибшими оказались 35-летний мужчина и трое детей: две его восьмилетние дочери-близнецы и 11-летняя соседка. В момент возникновения пожара девочки были одни.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной печи. Возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности». Областная прокуратура начала проверку.

Ранее женщина и трое детей двух, четырех и шести лет погибли при пожаре в частном доме в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области. Спасатели вытащили детей из горящего дома, но спасти их не удалось.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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