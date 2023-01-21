Давка произошла на концерте в Москве: есть пострадавшие

Две девушки пострадали в давке на концерте исполнителей Heroinwater и UglyStephan в одном из клубов на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщают «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации источника, потасовка в заведении «ARBAT HALL» началась, когда охранники попытались оттеснить зрителей, чтобы дать возможность покинуть зал посетителям с VIP-билетами. Затем началась давка, в результате которой две девушки упали и получили травмы.

Сообщается, что всего в зале было более 300 человек.