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54 минуты назад

Концерт в московском клубе закончился давкой с пострадавшими

Lenta.ruиещё 3

Две девушки пострадали в давке на концерте исполнителей Heroinwater и UglyStephan в одном из клубов на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщают «Известия».

Давка произошла на концерте в Москве: есть пострадавшие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, потасовка в заведении «ARBAT HALL» началась, когда охранники попытались оттеснить зрителей, чтобы дать возможность покинуть зал посетителям с VIP-билетами. Затем началась давка, в результате которой две девушки упали и получили травмы.

Сообщается, что всего в зале было более 300 человек.

29 октября в южнокорейском Сеуле произошла давка на вечеринках в честь празднования Хеллоуина, в результате которой погибли 156 человек. Переулок, где случился инцидент, выходил на более широкую улицу. Дорога там спускается вниз и сужается, поэтому при давлении сзади люди могут с легкостью споткнуться и упасть, что и произошло в тот день.

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