Названа предварительная причина пожара с погибшими в Домодедове

Газовый баллон взорвался в частном доме в Домодедове, где при пожаре в пятницу вечером погибли двое взрослых и двое детей получили травмы. Об этом сообщает областная прокуратура.
"По предварительной информации, 20 января 2023 года в частном жилом доме в деревне Максимиха при приготовлении пищи на кухне взорвался газовый баллон с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.
В результате пожара погибли двое взрослых, травмы получили две девочки 12 и 14 лет. Возбудили уголовное дело, прокуратура взяла на контроль его расследование.
Ранее МЧС сообщало, что в пятницу в 19:50 им поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Домодедово, деревня Максимиха, коттеджный поселок Сказка-2. Площадь пожара составила 42 кв. м, его потушили в 20:53.