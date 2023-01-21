Названа предварительная причина пожара с погибшими в Домодедове

Газовый баллон взорвался в частном доме в Домодедове, где при пожаре в пятницу вечером погибли двое взрослых и двое детей получили травмы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Фото: МЧС России МЧС России

"По предварительной информации, 20 января 2023 года в частном жилом доме в деревне Максимиха при приготовлении пищи на кухне взорвался газовый баллон с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибли двое взрослых, травмы получили две девочки 12 и 14 лет. Возбудили уголовное дело, прокуратура взяла на контроль его расследование.