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47 минут назад

В прокуратуре назвали предварительную причину пожара с погибшими в Домодедове

ТАССиещё 4

Газовый баллон взорвался в частном доме в Домодедове, где при пожаре в пятницу вечером погибли двое взрослых и двое детей получили травмы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Названа предварительная причина пожара с погибшими в Домодедове
Фото: МЧС РоссииМЧС России

"По предварительной информации, 20 января 2023 года в частном жилом доме в деревне Максимиха при приготовлении пищи на кухне взорвался газовый баллон с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибли двое взрослых, травмы получили две девочки 12 и 14 лет. Возбудили уголовное дело, прокуратура взяла на контроль его расследование.

Ранее МЧС сообщало, что в пятницу в 19:50 им поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Домодедово, деревня Максимиха, коттеджный поселок Сказка-2. Площадь пожара составила 42 кв. м, его потушили в 20:53.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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