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1 час назад

Концерт в столичном клубе закончился давкой

Елена Прошина

Концерт Heroinwater и UglyStephan на Новом Арбате закончился давкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Концерт в столичном клубе закончился давкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего на концерте присутствовало 300 человек – во время давки пострадало как минимум двое. Сообщается, что охранники пытались оттеснить посетителей, чтобы сначала выпустить из зала зрителей с вип-билетами. Это привело к конфликту, последовала давка. Уточняется, что пострадали две девушки – они упали и чуть не оказались затоптаны.

Ранее стало известно об одном погибшем и десятке раненых в давке перед футбольным матчем в Ираке.

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