Концерт в столичном клубе закончился давкой

Всего на концерте присутствовало 300 человек – во время давки пострадало как минимум двое. Сообщается, что охранники пытались оттеснить посетителей, чтобы сначала выпустить из зала зрителей с вип-билетами. Это привело к конфликту, последовала давка. Уточняется, что пострадали две девушки – они упали и чуть не оказались затоптаны.