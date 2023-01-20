Женщина поверила рекламе в игре и перевела мошенникам 325 тысяч рублей

По словам потерпевшей, в она увидела рекламу в мобильной игре и решила оставить заявку. После этого ей позвонил неизвестный, который представился консультантом биржевого рынка. Он убедил женщину вложиться в инвестиции, после чего на её счету якобы появилась крупная сумма. После этого женщина взяла в кредит крупную сумму и тоже перевела её мошенникам. После этого неизвестный перечислил женщине незначительную сумму и перестал выходить на связь.