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50 минут назад

Женщина поверила рекламе в игре и перевела мошенникам 325 тысяч рублей

Елена Прошина

В Смоленской области женщина доверилась рекламе об инвестициях в мобильной игре и перевела злоумышленникам 325 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Женщина поверила рекламе в игре и перевела мошенникам 325 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам потерпевшей, в она увидела рекламу в мобильной игре и решила оставить заявку. После этого ей позвонил неизвестный, который представился консультантом биржевого рынка. Он убедил женщину вложиться в инвестиции, после чего на её счету якобы появилась крупная сумма. После этого женщина взяла в кредит крупную сумму и тоже перевела её мошенникам. После этого неизвестный перечислил женщине незначительную сумму и перестал выходить на связь.

В УМВД добавили, что по факту случившегося проводится проверка.

Ранее российская фигуристка Евгения Тарасова перевела телефонным мошенникам 780 тысяч рублей.

Происшествия,Евгения Тарасова,
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