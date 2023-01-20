Подростка задержали за подготовку диверсии на ж/д в Воронеже

В Воронеже сотрудники правоохранительных органов и спецслужб задержали 17-летнего молодого человека, который подозревается в диверсии на железнодорожном объекте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации источника, инцидент произошел 14 января в районе перегона между станциями «Отрожка — Воронеж 1».

В частности, были обнаружены вскрытыми трансформаторный и распределительный шкаф, а неподалеку лежал пакет, в котором находились гвоздодер и бутылку с неизвестной жидкостью. Выяснилось, что предполагаемый злоумышленник в итоге ничего не повредил, поэтому движение поездов проходило штатно.

Среди подозреваемых оказался подросток, который, как пишет Telegram-канал, в настоящий момент задержан и находится в ИВС.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о подготовке к диверсии.