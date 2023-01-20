Школьниц госпитализировали в тяжелом состоянии после отравления в Петербурге

В Санкт-Петербурге двух школьниц госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает интернет-портал ivbg.ru.
По информации источника, это произошло 19 января.
Уточняется, что одна из пострадавших была доставлена в медучреждение из дома на Вознесенском проспекте. Известно, что подросток состоит на учете в ПНД.
Вторая восьмиклассница была госпитализирована из квартиры на Красноармейской улице. По предварительным данным, она отравилась лекарствами.
Неизвестно, знакомы ли между собой девочки. Устанавливаются причины случившегося.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 14-летняя школьница наглоталась батареек из-за того, что ей диагностировали эпилепсию.