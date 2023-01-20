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1 час назад

В Петербурге двух отравившихся восьмиклассниц госпитализировали в тяжелом состоянии

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге двух школьниц госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает интернет-портал ivbg.ru.

Школьниц госпитализировали в тяжелом состоянии после отравления в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, это произошло 19 января.

Уточняется, что одна из пострадавших была доставлена в медучреждение из дома на Вознесенском проспекте. Известно, что подросток состоит на учете в ПНД.

Вторая восьмиклассница была госпитализирована из квартиры на Красноармейской улице. По предварительным данным, она отравилась лекарствами.

Неизвестно, знакомы ли между собой девочки. Устанавливаются причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 14-летняя школьница наглоталась батареек из-за того, что ей диагностировали эпилепсию.

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