Убийство россиянина загримированным киллером раскрыли спустя 19 лет

В Архангельской области спустя 19 лет раскрыли преступление, совершенное загримированным киллером в автосервисе. Об этом в пятницу, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре .

Мужчина рассказал, что в 2003 году житель поселка Коноша попросил его расправиться со знакомым, которого считал причастным к смерти своего друга. Заказчик предоставил необходимую информацию о жертве, сам придумал план убийства и для его осуществления раздобыл огнестрельное оружие. Загримировавшись при помощи накладных усов и ношеной грязной одежды, киллер не менее трех раз выстрелил в потерпевшего с близкого расстояния в автосервисе.