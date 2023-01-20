В Сербии из-за наводнения объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения введен в семи муниципалитетах Сербии, передает национальное телевидение РТС. Продолжающиеся с четверга дожди сегодня сменились снегопадом. Из-за обильных осадков вырос уровень воды в реках Лим, Грабовица, Рашка и Ибар на севере Черногории, юго-западе Сербии, Косово и Метохии.

На местах формируются кризисные штабы для наблюдения за ситуацией, а в перспективе будут сформированы экспертные комиссии для оценки ущерба. Коммунальные службы усиливают насыпи на берегах. Некоторые муниципалитеты оказались бессильны перед стихией. Согласно видеозаписям, в некоторых районах потоки воды сносят крыши жилых домов.