Столичная компания задолжала своим сотрудникам 36 миллионов рублей

Одна из столичных компаний задолжала своим 74 сотрудникам зарплату на общую сумму 36 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 20 января.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, организация ОАО «Гипрогор» в период с февраля по ноябрь 2022 года не платила зарплату 74 сотрудникам. При том, что для своевременных перечислений финансовые возможности были. В связи с этим потерпевшие обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники Следственного комитета провели личный прием граждан, и на основании собранной информации возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

После этого в краткие сроки руководство компании полностью погасило задолженности по зарплате. Расследование уголовного дела по факту нарушения, тем не менее, продолжилось.