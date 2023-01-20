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20 минут назад

Полиция Италии нашла третье убежище арестованного босса мафии Денаро

Газета.Ruиещё 1

Итальянская полиция обнаружила в сицилийском городе Кампобелло-ди-Мадзара третье по счету убежище, в котором скрывался от правосудия самый разыскиваемый босс «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро, сообщает телеканал RaiNews24.

Полиция Италии нашла третье убежище арестованного босса мафии Денаро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации СМИ, квартира, в которой мафиози по кличке Тощий прятался до июня прошлого года, находится на первом этаже дома на улице Сан-Джованни, она пустует и выставлена на продажу. Это место находится всего в 600 метрах от прежнего убежища Денаро.

16 января стало известно об аресте Денаро, который находился в розыске почти 30 лет. Его арестовали клинике Палермо, где он должен был пройти очередной курс химиотерапии.

Как сообщает газета Corriere Della Sera, полиция попала в эту квартиру благодаря тому, что один из тех, кто помог Денаро переехать из одной квартиры в другую, узнал его и сообщил правоохранителям. Наиболее вероятной представляется версия, согласно которой Денаро принял решение вернуться на родную Сицилию, чтобы пройти там курс лечения от рака толстой кишки.

Первое жилище Денаро, где он жил последние полгода, было обнаружено в Кампобелло-ди-Мадзара в день его ареста. Там нашли одежду знаменитых брендов и дорогую парфюмерию, таблетки виагры, презервативы, афишу с изображением Марлона Брандо в роли «крестного отца» из одноименного фильма Фрэнсиса Форда Копполы, а также авиабилеты. Выяснилось, что мафиози активно передвигался по свету и тратил на рестораны крупные суммы.

Вторым «логовом» Тощего стало помещение, похожее на бункер, куда можно было войти через одежный шкаф. Там нашли ювелирные изделия и драгоценные камни, а также пустые коробки.

Происшествия,Фрэнсис Форд,
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