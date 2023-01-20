Закусочную на Урале закрыли после массового отравления посетителей

Октябрьский районный суд на 90 суток приостановил деятельность закусочной в Екатеринбурге, где у 15 посетителей выявили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области в пятницу.

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"Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал ИП Бадалян А. С. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ и назначил ей административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия общественного питания "У Аро" на 90 суток", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что острую кишечную инфекцию выявили у 15 посетителей закусочной "У Аро". Одиннадцать человек, в том числе пятерых подростков госпитализировали. При обследовании выявили возбудитель заболевания - норовирус второго типа.

"Тот же вирус выделен при обследовании трех сотрудников заведения общепита", - отметили в ведомстве, уточнив, что Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

Во время надзорных мероприятий также выявили многочисленные нарушения, бактерии группы кишечной палочки нашли во всех образцах продукции и компонентах для приготовления блюд в закусочной. Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности ИП "Бадалян А. С.", владеющего заведением, предписал провести обработку помещения, отстранить сотрудников с инфекцией от работы.