В храме УПЦ под Киевом произошел пожар

В храме Украинской православной церкви (УПЦ) произошел пожар. Об этом стало известно Telegram-каналу Klymenko Time.

Фото: ТАСС ТАСС

«В Бориспольском районе Киевской области горит храм УПЦ», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах виден большой столб дыма и горящие части сооружения. По информации канала, на месте работают спасатели. Уточняется, что в настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Ранее сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм УПЦ в честь Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных, который находится в селе Белогородка Киевской области. Как сообщалось, они незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ.