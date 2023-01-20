Потерпевшие по делу о ДТП с Собчак отсудили у виновника 500 тысяч рублей

Адлерский районный суд Сочи присудил водителю автомобиля Mercedes, ставшего виновником ДТП с Ксенией Собчак, выплатить потерпевшей стороне компенсацию в размере 500 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС.

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«Суд постановил взыскать в пользу одного потерпевшего 300 тыс. рублей, в пользу второго потерпевшего - 200 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

При этом уточняется, что сумма компенсации была определена решением суда, вынесенным в октябре 2022 года. Тогда же Адлерский районный суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя автомобиля Mercedes Олег Цой, ставшего виновником ДТП.

На суде Цой полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он заявлял, что готов возмещать ущерб, попросил прощения у потерпевших.