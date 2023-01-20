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15 минут назад

Россиянин заказал убийство пасынка за миллион рублей и попал под следствие

Lenta.ru

В Тульской области 64-летний местный житель предстанет перед судом за самоуправство и организацию заказного убийства двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин заказал убийство пасынка за миллион рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, после смерти жены мужчина, незаконно используя доверенность, снял со счетов покойной деньги, на которые мог претендовать ее сын. В августе 2022 года обвиняемый нашел киллера, который за один миллион рублей согласился убить пасынка и его 31-летнюю гражданскую жену.

Встретившись с исполнителем, россиянин передал ему предоплату в размере 50 тысяч рублей и обсудил детали расправы. Мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. 15 августа он вновь встретился с заказчиком и сообщил ему, что убийство совершено. После передачи денег мужчина был задержан силовиками.

Ранее сообщалось, что в Иванове киллер на машине с подложными номерами подъехал к магазину и застрелил мужчину.

Происшествия,Следственный комитет,
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