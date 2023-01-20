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1 час назад

СМИ: автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружили под Киевом

Никита Бородкин

Автомобиль Mini Cooper Натальи Вовк, которая обвиняется в убийстве Дарьи Дугиной, обнаружили под Киевом. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно попавшим в сеть документам, транспортное средств с VIN-номером WMWXP5C53K2H95275 было зарегистрировано в территориальном центре МВД села Софиевская Борщаговка 13 сентября 2022 года. Менее чем через месяц, 8 октября, его приобрел некий гражданин Украины из города Белая Церковь в Киевской области, который сразу же сменил регистрационный номер.

Телеграм-канал IZ.RU

Напомним, что Дугина погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Ее автомобиль был подорван с помощью дистанционного взрывного устройства.

Появились подробности о взрывном устройстве в машине Дугиной

Федеральная служба безопасности России 22 августа заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем считается Вовк, которая приехала в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства уехала в Эстонию через Псковскую область.

2 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк. Ей вменяют убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. Наказание по этой статье — от 8 до 20 лет лишения свободы. Обвиняемая объявлена в международный розыск.

Происшествия,Видео,Дарья Дугина,Наталья Вовк,ФСБ,
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