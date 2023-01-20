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9 минут назад

В московском ресторане от праздничного фонтана загорелся потолок

News.ru

В московском ресторане Frank by Basta в Камергерском переулке от праздничного фонтана загорелся потолок, передает Telegram-канал Mash. Официанты заведения зажгли фонтаны в честь дня рождения одного из посетителей. Огонь от фейерверка перекинулся на новогоднее украшение, расположенное на потолке ресторана. По сообщению канала, огонь был потушен сотрудниками заведения.

В московском ресторане от праздничного фонтана загорелся потолок
Фото: ТАССТАСС

В Mash также отметили, что обошлось без пострадавших.

Утром 1 января в центре Москвы загорелась «Корчма Тарас Бульба». Возгорание произошло в трехэтажном здании в 1-м Волконском переулке на первом этаже. По информации администрации, людей внутри не было. Угроза перехода огня на соседние здания не подтвердилась. По словам администрации здания, людей внутри ресторана не было. Информации о пострадавших не поступало.

В ночь на 5 ноября 2023 года в Костроме возник пожар в кафе-клубе «Полигон». Посетитель зажег внутри помещения петарду, в результате погибли 13 человек, еще шесть человек пострадали. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий ранг сложности.

Происшествия,Тарас Бульба,
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