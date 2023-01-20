"На их поиски были привлечены 3 плавательных средства из Ленинградской и Вологодской областей, а также Республики Карелия, задействован вертолет МИ-8 МЧС России. Всего привлечено 18 человек, 7 единиц техники", - сообщили в региональном МЧС.