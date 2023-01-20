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16 минут назад

В МЧС опубликовали видео спасения рыбаков со льдины

Российская Газета

В МЧС распространили видео проведения спасательной операции в Ленинградской области.

Спасатели сняли со льдины на Онежском озере двух рыбаков.

Чрезвычайная ситуация развивалась быстро и неожиданно. Под порывами сильного ветра льдина, на которой находились мужчины, оторвалась от берега и стремительно стала дрейфовать прочь.

Рыбаки сумели быстро дозвониться до экстренных служб и сообщить: "Большая льдина, несет нас быстро".

Далее на связь с ними выходили региональные спасатели по мере того, как готовились средства спасения.

"На их поиски были привлечены 3 плавательных средства из Ленинградской и Вологодской областей, а также Республики Карелия, задействован вертолет МИ-8 МЧС России. Всего привлечено 18 человек, 7 единиц техники", - сообщили в региональном МЧС.

В результате рыбаков спасли с вертолета.

"При спасении рыбаков на акватории Онежского озера, вертолет зависал над льдиной на расстоянии 30-50 сантиметров", - уточнили в ведомстве.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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