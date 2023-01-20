Студенты массово отравились шаурмой в Екатеринбурге

«От этой шаурмы много проблем. В позапрошлом году сюда приходило 25 карет скорой помощи, и это нигде не освещалось. В ноябре 2022 года пять или шесть человек тоже жаловались [на симптомы отравления], но это было перед выходными. Они поехали домой, их там привели в порядок. А в этот раз детвора приехала с каникул — две недели сидели на домашних пирожках — деньги есть, купили шаурму, в одной комнате собрались, покушали и отравились», — рассказал собеседник.