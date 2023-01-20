В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
27 минут назад

Комендант общежития колледжа Ползунова: студенты массово отравились шаурмой в третий раз

Ura.Ru

Студенты колледжа имени Ползунова в Екатеринбурге, проживающие в общежитии на Декабристов, не первый раз травятся фаст-фудом. В прошлом году здесь уже были случаи массового отравления после посещения закусочной «У Аро», рассказал URA.RU комендант общежития.

Студенты массово отравились шаурмой в Екатеринбурге
Фото: ТАССТАСС

«От этой шаурмы много проблем. В позапрошлом году сюда приходило 25 карет скорой помощи, и это нигде не освещалось. В ноябре 2022 года пять или шесть человек тоже жаловались [на симптомы отравления], но это было перед выходными. Они поехали домой, их там привели в порядок. А в этот раз детвора приехала с каникул — две недели сидели на домашних пирожках — деньги есть, купили шаурму, в одной комнате собрались, покушали и отравились», — рассказал собеседник.

В Екатеринбурге с 16 января стали регистрировать случаи отравления посетителей закусочной «У Аро» на Декабристов. Всего, по последним данным Роспотребнадзора, кишечную инфекцию обнаружили у 15 человек. Половина из них — студенты колледжа Ползунова.

Происшествия,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители