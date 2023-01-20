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24 минуты назад

Учителя информатики задержали за совращение российской школьницы

Lenta.ruиещё 4

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего учителя информатики по подозрению в совершении преступления в отношении 13-летней школьницы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Учителя информатики задержали за совращение российской школьницы
Фото: ТАССТАСС

Педагог гимназии был задержан дома после подачи в полицию заявления о домогательствах к девочке. Его поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, накануне Нового года мужчина пригласил в гости ученицу и совершил в отношении нее развратные действия.

13 января сообщалось, что в Петербурге предъявили обвинения 21-летнему учителю, у которого в рабочем компьютере нашли детское порно. Он вел в школе фотокружок, занимался с детьми музыкой, а также был звукорежиссером. Его также обвиняют в том, что в августе 2022-го он в квартире совратил 14-летнюю девочку, а в сентябре домогался 12-летней ученицы.

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