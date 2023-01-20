Учителя информатики задержали за совращение российской школьницы

Педагог гимназии был задержан дома после подачи в полицию заявления о домогательствах к девочке. Его поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

13 января сообщалось, что в Петербурге предъявили обвинения 21-летнему учителю, у которого в рабочем компьютере нашли детское порно. Он вел в школе фотокружок, занимался с детьми музыкой, а также был звукорежиссером. Его также обвиняют в том, что в августе 2022-го он в квартире совратил 14-летнюю девочку, а в сентябре домогался 12-летней ученицы.