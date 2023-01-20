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29 минут назад

В Екатеринбурге затопило вход в метро

РИА "ФедералПресс"

В Екатеринбурге затопило водой один из входов на станцию метро «Геологическая», это может быть связано с аварией на «Водоканале». О происшествии сообщили местные жители в соцсетях.

В Екатеринбурге затопило вход в метро
Фото:  ФедералПресс / Евгений Поторочин ФедералПресс / Евгений Поторочин

«Вчера на водоводе диаметром 300 мм произошла авария, ее устранили вчера же. Сейчас на сетях «Водоканала» в том квартале все в порядке. Возможно, часть воды вчера попала в дренажную систему метро», – заявили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе «Водоканала».

По словам подписчиков паблика «Инцидент Екатеринбург», на выходе к дендропарку уровень воды достигает 5–7 см. Пользователи соцсетей уже шутят про заплывы.

«Это для тех, кто в купели не успел искупаться», – пишет местный житель.

При этом, судя по фотографиям в соцсетях, некоторые екатеринбуржцы все же преодолевают огромную лужу, хотя к дендропарку можно попасть, перейдя дорогу от другого выхода. «ФедералПресс» напоминает, что ранее на нескольких станциях метро в Екатеринбурге из-за морозов закрыли гермозатворы, предназначенные для изоляции в случае ЧС или военное время.

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