В Екатеринбурге затопило вход в метро

В Екатеринбурге затопило водой один из входов на станцию метро «Геологическая», это может быть связано с аварией на «Водоканале». О происшествии сообщили местные жители в соцсетях.

«Вчера на водоводе диаметром 300 мм произошла авария, ее устранили вчера же. Сейчас на сетях «Водоканала» в том квартале все в порядке. Возможно, часть воды вчера попала в дренажную систему метро», – заявили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе «Водоканала».

При этом, судя по фотографиям в соцсетях, некоторые екатеринбуржцы все же преодолевают огромную лужу, хотя к дендропарку можно попасть, перейдя дорогу от другого выхода. «ФедералПресс» напоминает, что ранее на нескольких станциях метро в Екатеринбурге из-за морозов закрыли гермозатворы, предназначенные для изоляции в случае ЧС или военное время.